Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Versailles Château Rive Gauche / Issy-Val de Seine - RER C

RERlinea C

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della RER C Versailles Château Rive Gauche / Issy-Val de Seine ha vissuto 6 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Versailles Château Rive Gauche / Issy-Val de Seine della RER C. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Bailly
  • Boulogne-Billancourt
  • Buc
  • Chaville
  • Clamart
  • Guyancourt
  • cantone di Issy-les-Moulineaux
  • cantone di Jouy-en-Josas
  • Il Chesnay-Rocquencourt
  • Le Logge-en-Josas
  • Meudon
  • Saint-Cyr-l'École
  • Toussus-le-Noble
  • Vélizy-Villacoublay
  • Versailles
  • Viroflay
  • Città di Avray

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €26,80 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €24,48 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €23,82 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €23,25 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €13,40 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €12,24 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €11,94 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €11,65 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €6,70 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €6,12 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €5,94 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €5,82 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €13,40 €
imagine R - Studente38,00 €12,14 €
imagine R - Scuola38,00 €12,14 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
