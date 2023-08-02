Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Creil / Stade de France - Saint Denis - RER D

RERlinea D

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della RER D Creil / Stade de France - Saint Denis ha vissuto 7 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati al ramo Creil / Stade de France - Saint Denis della RER D. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Apremont
  • Arnouville
  • Avilly-Saint-Léonard
  • Bellefontaine
  • Bonneuil-en-France
  • Bouqueval
  • Chantilly
  • Châtenay-en-France
  • Chaumontel
  • cantone di Chennevières-lès-Louvres
  • Coye-la-Foresta
  • Cremisi
  • Creil
  • Écouen
  • Epiais-lès-Louvres
  • Fontenay-en-Parisis
  • Pozzi
  • cantone di Garges
  • Gonesse
  • Goussainville
  • Gouvieux
  • Groslay
  • Jagny-sous-Bois
  • La Chapelle-en-Serval
  • Lamorlaye
  • Lassy
  • Le Mesnil-Aubry
  • Le Plessis-Gassot
  • Le Plessis-Luzarches
  • Il Thillay
  • Isola di Saint-Denis
  • Louvre
  • Luzarches
  • cantone di Mareil-en-France
  • Marly-la-Ville
  • Mauregard
  • Montataire
  • Montmagny
  • Moussy-le-neuf
  • Nogent-sur-Oise
  • Orry-la-Ville
  • cantone di Pierrefitte
  • Pontarme
  • Puiseux-en-France
  • cantone di Roissy
  • cantone di Saint-Brice-sous-Forêt
  • Saint-Denis
  • Saint-Leu d'Esserent
  • Saint-Maximin
  • Saint-Witz
  • Alzavola
  • Macchie
  • Survilliers
  • cantone di Thiers-sur-Thève
  • Thiverny
  • Vaudherland
  • Vémars
  • Verneuil-en-Halatte
  • Villeron
  • cantone di Villers-Saint-Paul
  • Villetaneuse
  • cantone di Villiers-le-Bel
  • cantone di Vineuil-Saint-Firmin

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio, febbraio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €29,60 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €27,04 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €26,31 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €25,68 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €14,80 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €13,52 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €13,19 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €12,87 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €7,40 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €6,76 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €6,56 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €6,43 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €14,80 €
imagine R - Studente38,00 €13,41 €
imagine R - Scuola38,00 €13,41 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
