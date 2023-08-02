Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Creil / Stade de France - Saint Denis - RER D
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo della RER D Creil / Stade de France - Saint Denis ha vissuto 7 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati al ramo Creil / Stade de France - Saint Denis della RER D. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Apremont
- Arnouville
- Avilly-Saint-Léonard
- Bellefontaine
- Bonneuil-en-France
- Bouqueval
- Chantilly
- Châtenay-en-France
- Chaumontel
- cantone di Chennevières-lès-Louvres
- Coye-la-Foresta
- Cremisi
- Creil
- Écouen
- Epiais-lès-Louvres
- Fontenay-en-Parisis
- Pozzi
- cantone di Garges
- Gonesse
- Goussainville
- Gouvieux
- Groslay
- Jagny-sous-Bois
- La Chapelle-en-Serval
- Lamorlaye
- Lassy
- Le Mesnil-Aubry
- Le Plessis-Gassot
- Le Plessis-Luzarches
- Il Thillay
- Isola di Saint-Denis
- Louvre
- Luzarches
- cantone di Mareil-en-France
- Marly-la-Ville
- Mauregard
- Montataire
- Montmagny
- Moussy-le-neuf
- Nogent-sur-Oise
- Orry-la-Ville
- cantone di Pierrefitte
- Pontarme
- Puiseux-en-France
- cantone di Roissy
- cantone di Saint-Brice-sous-Forêt
- Saint-Denis
- Saint-Leu d'Esserent
- Saint-Maximin
- Saint-Witz
- Alzavola
- Macchie
- Survilliers
- cantone di Thiers-sur-Thève
- Thiverny
- Vaudherland
- Vémars
- Verneuil-en-Halatte
- Villeron
- cantone di Villers-Saint-Paul
- Villetaneuse
- cantone di Villiers-le-Bel
- cantone di Vineuil-Saint-Firmin
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio, febbraio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|29,60 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|27,04 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|26,31 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|25,68 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|14,80 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|13,52 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|13,19 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|12,87 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|7,40 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|6,76 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|6,56 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|6,43 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|14,80 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|13,41 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|13,41 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59