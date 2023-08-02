Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Maisons-Alfort - Alfortville / Melun - RER D

RERlinea D

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo RER D Maisons-Alfort - Alfortville / Melun ha vissuto uno sciopero di 12 giorni con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati al ramo Maisons-Alfort - Alfortville / Melun della RER D. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Alfortville
  • Barbizon
  • Blandy
  • Bois-le-Roi
  • Boissettes
  • cantone di Boissise-la-Bertrand
  • cantone di Boissise-le-Roi
  • cantone di Boussy-Saint-Antoine
  • Brie-Comte-Robert
  • Brunoy
  • Eleonora
  • Cesson
  • Chailly-en-Bière
  • Chartrettes
  • Châtillon-la-Borde
  • cantone di Choisy-le-Roi
  • Combs-la-Ville
  • Créteil
  • Crisenoy
  • Crosne
  • cantone di Dammarie
  • cantone di Épinay-sous-Sénart
  • Etiolles
  • cantone di Évry-Grégy-sur-Yerre
  • Fleury-en-Bière
  • Fouju
  • La Rochette
  • Il Mée-sur-Seine
  • Lieusaint
  • Limeil-Brévannes
  • Limoges-Fourches
  • Stefania
  • cantone di Livry
  • Maincy
  • Case-Alfort
  • Mandres-les-Roses
  • Melun
  • Moisenay
  • Moissy-Cramayel
  • Montereau-sur-le-Jard
  • Montgeron
  • Morsang-sur-Seine
  • Eleonora
  • Orly
  • Périgny
  • Perthes
  • Pringy
  • cantone di Quincy-sous-Sénart
  • Eleonora
  • Rubelle
  • Saint-Fargeau-Ponthierry
  • Saint-Germain-Laxis
  • cantone di Saint-Germain
  • cantone di Saint-Martin
  • cantone di Saint-Pierre
  • cantone di Saint-Saint-Seine
  • Santeny
  • cantone di Savigny-le-Temple
  • Senna-Porto
  • Servon
  • Sivry-Courtry
  • cantone di Soisy-sur-Seine
  • Tigre
  • Valenton
  • Varennes-Jarcy
  • cantone di Vaux-le-Pénil
  • Vert-Saint-Denis
  • cantone di Vigneux-sur-Seine
  • Villecresnes
  • cantone di Villeneuve-le-Roi
  • cantone di Villeneuve-Saint-Georges
  • cantone di Villiers-en-Bière
  • Voisenon
  • Yerres

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio, febbraio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €43,60 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €39,84 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €38,76 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €37,83 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €21,80 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €19,92 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €19,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €18,97 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €10,90 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €9,96 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €9,66 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €9,48 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €21,80 €
imagine R - Studente38,00 €19,76 €
imagine R - Scuola38,00 €19,76 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
