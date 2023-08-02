Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) - RER D
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo RER D Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) ha vissuto 20 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) della RER D. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Abbéville-la-Rivière
- Amponville
- Arbonne-la-Forêt
- cantone di Augerville
- Auvernaux
- Ballancourt-sur-Essonne
- Barbizon
- Baulne
- Blandy
- Boigneville
- Bois-Herpin
- Bois-le-Roi
- Boissettes
- cantone di Boissise-la-Bertrand
- cantone di Boissise-le-Roi
- cantone di Boissy-aux-Cailles
- cantone di Boissy-le-Cutté
- Bondoufle
- Boulancourt
- Bouray-sur-Juine
- cantone di Boutigny-sur-Essonne
- Bouville
- Brouy
- Buno-Bonnevaux
- Buthiers
- Eleonora
- Cerny
- Césarville-Dossainville
- Cesson
- Chailly-en-Bière
- Champcueil
- Champmotteux
- Chartrettes
- Chevannes
- Corbeil-Essonnes
- Courances
- cantone di Courdimanche-sur-Essonne
- cantone di Dammarie
- Dannemois
- D'Huison-Longueville
- Draveil
- Sciarpa
- Engenville
- Etiolles
- Évry-Courcouronnes
- Fleury-en-Bière
- Fleury-Mérogis
- Fontenay-le-Vicomte
- Gironville-sur-Essonne
- Grigny
- cantone di Guigneville-sur-Essonne
- Itteville
- cantone di Janville-sur-Juine
- cantone di Juvisy-sur-Orge
- La Ferté-Alais
- La Rochette
- Lardy
- Il Coudray-Montceaux
- Il Malesherbois
- Il Mée-sur-Seine
- Voodoo
- Leudeville
- Lieusaint
- Liscio
- cantone di Livry
- Maincy
- Maisse
- Marolles-en-Beauce
- Marolles-en-Hurepoix
- Marsainvilliers
- Melun
- Mennecy
- Mespozzi
- cantone di Milly-la-Forêt
- cantone di Moigny-sur-École
- Mondeville
- Morsang-sur-Seine
- Nainville-les-Roches
- Eleonora
- Nanteau-sur-Essonne
- Noisy-sur-École
- Oncy-sur-École
- Ormoy
- Orveau
- Perthes
- Pringy
- cantone di Prunay-sur-Essonne
- Puiselet-le-Marais
- Ramoulu
- Ris-Orangis
- Roinvilliers
- Rubelle
- Rumont
- Saint-Fargeau-Ponthierry
- cantone di Saint-Germain
- cantone di Saint-Germain
- cantone di Saint-Martin
- cantone di Saint-Pierre
- cantone di Saint-Saint-Seine
- cantone di Saint-Sauveur
- Saint-Vrain
- cantone di Savigny-le-Temple
- Senna-Porto
- Sivry-Courtry
- cantone di Soisy-sur-École
- cantone di Soisy-sur-Seine
- Tigre
- Tosse
- Valpuiseaux
- cantone di Vaux-le-Pénil
- cantone di Vayres-sur-Essonne
- Vert-le-Grand
- Vert-le-Petit
- Vert-Saint-Denis
- Videlles
- cantone di Vigneux-sur-Seine
- Villabé
- cantone di Villeneuve-sur-Auvers
- cantone di Villiers-en-Bière
- Viry-Châtillon
- Voisenon
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio, febbraio e marzo 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|66,00 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|60,32 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|58,68 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|57,27 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|33,00 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|30,16 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|29,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|28,73 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|16,50 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|15,08 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|14,62 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|14,36 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|33,00 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|29,92 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|29,92 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59