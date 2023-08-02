Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) - RER D

RERlinea D

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo RER D Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) ha vissuto 20 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente indica i comuni che sono collegati al ramo Melun e Malesherbes / Ris-Orangis (via Corbeil-Essonnes) della RER D. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Abbéville-la-Rivière
  • Amponville
  • Arbonne-la-Forêt
  • cantone di Augerville
  • Auvernaux
  • Ballancourt-sur-Essonne
  • Barbizon
  • Baulne
  • Blandy
  • Boigneville
  • Bois-Herpin
  • Bois-le-Roi
  • Boissettes
  • cantone di Boissise-la-Bertrand
  • cantone di Boissise-le-Roi
  • cantone di Boissy-aux-Cailles
  • cantone di Boissy-le-Cutté
  • Bondoufle
  • Boulancourt
  • Bouray-sur-Juine
  • cantone di Boutigny-sur-Essonne
  • Bouville
  • Brouy
  • Buno-Bonnevaux
  • Buthiers
  • Eleonora
  • Cerny
  • Césarville-Dossainville
  • Cesson
  • Chailly-en-Bière
  • Champcueil
  • Champmotteux
  • Chartrettes
  • Chevannes
  • Corbeil-Essonnes
  • Courances
  • cantone di Courdimanche-sur-Essonne
  • cantone di Dammarie
  • Dannemois
  • D'Huison-Longueville
  • Draveil
  • Sciarpa
  • Engenville
  • Etiolles
  • Évry-Courcouronnes
  • Fleury-en-Bière
  • Fleury-Mérogis
  • Fontenay-le-Vicomte
  • Gironville-sur-Essonne
  • Grigny
  • cantone di Guigneville-sur-Essonne
  • Itteville
  • cantone di Janville-sur-Juine
  • cantone di Juvisy-sur-Orge
  • La Ferté-Alais
  • La Rochette
  • Lardy
  • Il Coudray-Montceaux
  • Il Malesherbois
  • Il Mée-sur-Seine
  • Voodoo
  • Leudeville
  • Lieusaint
  • Liscio
  • cantone di Livry
  • Maincy
  • Maisse
  • Marolles-en-Beauce
  • Marolles-en-Hurepoix
  • Marsainvilliers
  • Melun
  • Mennecy
  • Mespozzi
  • cantone di Milly-la-Forêt
  • cantone di Moigny-sur-École
  • Mondeville
  • Morsang-sur-Seine
  • Nainville-les-Roches
  • Eleonora
  • Nanteau-sur-Essonne
  • Noisy-sur-École
  • Oncy-sur-École
  • Ormoy
  • Orveau
  • Perthes
  • Pringy
  • cantone di Prunay-sur-Essonne
  • Puiselet-le-Marais
  • Ramoulu
  • Ris-Orangis
  • Roinvilliers
  • Rubelle
  • Rumont
  • Saint-Fargeau-Ponthierry
  • cantone di Saint-Germain
  • cantone di Saint-Germain
  • cantone di Saint-Martin
  • cantone di Saint-Pierre
  • cantone di Saint-Saint-Seine
  • cantone di Saint-Sauveur
  • Saint-Vrain
  • cantone di Savigny-le-Temple
  • Senna-Porto
  • Sivry-Courtry
  • cantone di Soisy-sur-École
  • cantone di Soisy-sur-Seine
  • Tigre
  • Tosse
  • Valpuiseaux
  • cantone di Vaux-le-Pénil
  • cantone di Vayres-sur-Essonne
  • Vert-le-Grand
  • Vert-le-Petit
  • Vert-Saint-Denis
  • Videlles
  • cantone di Vigneux-sur-Seine
  • Villabé
  • cantone di Villeneuve-sur-Auvers
  • cantone di Villiers-en-Bière
  • Viry-Châtillon
  • Voisenon

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio, febbraio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €66,00 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €60,32 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €58,68 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €57,27 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €33,00 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €30,16 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €29,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €28,73 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €16,50 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €15,08 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €14,62 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €14,36 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €33,00 €
imagine R - Studente38,00 €29,92 €
imagine R - Scuola38,00 €29,92 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Vedi le FAQ dedicate