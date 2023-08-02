Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Vigneux-sur-Seine / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes - RER D
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Il ramo RER D Vigneux-sur-Seine / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes ha vissuto uno sciopero di 12 giorni con un'offerta di trasporto inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
- Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati al ramo Vigneux-sur-Seine / Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes della RER D. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:
- Ablon-sur-Seine
- Athis-Mons
- Bondoufle
- Corbeil-Essonnes
- Crosne
- Draveil
- Etiolles
- Évry-Courcouronnes
- Fleury-Mérogis
- Grigny
- cantone di Juvisy-sur-Orge
- Le Plessis-Pâté
- Lieusaint
- Liscio
- Montgeron
- Morangis
- Morsang-sur-Orge
- Morsang-sur-Seine
- Ormoy
- Paray-Vieille-Poste
- Ris-Orangis
- cantone di Saint-Germain
- cantone di Saint-Pierre
- cantone di Saint-Saint-Seine
- cantone di Savigny-sur-Orge
- cantone di Soisy-sur-Seine
- Tigre
- Vert-le-Grand
- cantone di Vigneux-sur-Seine
- Villabé
- Viry-Châtillon
Il tuo pacchetto Navigo
I pacchetti rimborsabili sono:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:
Gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023.
Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:
|Tipo di pacchetto detenuto
|Tariffa mensile
|Importo rimborsato
|Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 5
|84,10 €
|43,60 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 2-3
|76,70 €
|39,84 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 3-4
|74,70 €
|38,76 €
|Navigo annuale e mensile - Zone 4-5
|72,90 €
|37,83 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 5
|42,05 €
|21,80 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-3
|38,35 €
|19,92 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-4
|37,35 €
|19,44 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-5
|36,45 €
|18,97 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 5
|21,00 €
|10,90 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|19,20 €
|9,96 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|18,70 €
|9,66 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|18,20 €
|9,48 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|42,05 €
|21,80 €
|imagine R - Studente
|38,00 €
|19,76 €
|imagine R - Scuola
|38,00 €
|19,76 €
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59