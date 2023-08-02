Rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: ramo Noisy-le-Sec / Tournan - RER E

RERlinea E

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Il ramo della RER E Noisy-le-Sec / Tournan ha vissuto 2 giorni di sciopero con un'offerta di trasporto effettuata inferiore al 33% dell'offerta teorica, aprendo il diritto a un rimborso.

Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:

  • La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo ramo.
  • Devi essere in possesso di pacchetti Navigo idonei, mensili o annuali, durante i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.

Il tuo indirizzo

L'elenco seguente mostra i comuni che sono collegati al ramo Noisy-le-Sec / Tournan della RER E. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nella prima metà del 2023:

  • Bobigny
  • Bondy
  • cantone di Bry-sur-Marne
  • cantone di Champigny-sur-Marne
  • Châtres
  • Chevry-Cossigny
  • Coubert
  • Courquetaine
  • Croissy-Beaubourg
  • Émerainville
  • Favières
  • Férolles-Attilly
  • cantone di Ferrières-en-Brie
  • Fontenay-sous-Bois
  • Fontenay-Trésigny
  • Gretz-Armainvilliers
  • Grisy-Suisnes
  • La Houssaye-en-Brie
  • La coda di Brie
  • Le Perreux-sur-Marne
  • Le Plessis-Treviso
  • Le Cappelle-Borbone
  • Lésigny
  • Liverdy-en-Brie
  • Marles-en-Brie
  • Montreuil
  • cantone di Neufmoutiers-en-Brie
  • Neuilly-Plaisance
  • Nogent-sur-Marne
  • Noisy-le-Grand
  • Noisy-le-Sec
  • cantone di Ozoir-la-Ferrière
  • Pontault-Combault
  • Pontcarré
  • cantone di Presles-en-Brie
  • cantone di Roissy-en-Brie
  • Rosny-sous-Bois
  • Tournan-en-Brie
  • Villemomble
  • cantone di Villiers-sur-Marne

Il tuo pacchetto Navigo

I pacchetti rimborsabili sono:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Mois incluso su Smartphone e Discovery Pass
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%:

Gennaio e marzo 2023.

Devi aver detenuto almeno una rata mensile tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Dato il numero di giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% su questo ramo, l'importo del rimborso sarà:

Tipo di pacchetto detenutoTariffa mensileImporto rimborsato
Navigo annuale e mensile - Tutte le zone da 1 a 584,10 €10,00 €
Navigo annuale e mensile - Zone 2-376,70 €9,12 €
Navigo annuale e mensile - Zone 3-474,70 €8,88 €
Navigo annuale e mensile - Zone 4-572,90 €8,67 €
Navigo Month - Sconto 50% - Tutte le zone da 1 a 542,05 €5,00 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 2-338,35 €4,56 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 3-437,35 €4,44 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zone 4-536,45 €4,33 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Tutte le zone da 1 a 521,00 €2,50 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-319,20 €2,28 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-418,70 €2,22 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-518,20 €2,16 €
Navigo Annual Senior Pricing42,05 €5,00 €
imagine R - Studente38,00 €4,52 €
imagine R - Scuola38,00 €4,52 €

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi con giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.

Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante la tua richiesta di rimborso.

Scadenza per la presentazione delle domande: 2 agosto 2023 alle 23:59

