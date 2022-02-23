Rimborso relativo alla qualità del servizio di trasporto pubblico tra settembre e dicembre 2022
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Per qualsiasi domanda relativa a questa campagna di rimborso che ora è chiusa, vai alle FAQ dedicate.
Il tuo pacchetto Navigo
Per essere rimborsato, devi aver detenuto tra settembre e dicembre 2022 pacchetti idonei al rimborso, vale a dire:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Importi rimborsati
L'importo totale del rimborso corrisponde a mezzo mese di un pacchetto Navigo.
L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato nel periodo settembre-dicembre 2022. A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.
|Tipo di pacchetto detenuto
|tra 3 e 5 mesi*
|Navigo annuale e mensile - Zona 1-5
|42,05 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 2-3
|38,35 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 3-4
|37,35 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 4-5
|36,45 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 1-2
|21,03 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 2-3
|19,18 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Zona 3-4
|18,68 €
|Navigo Month - 50% di sconto - Zona 4-5
|18,23 €
|Navigo Mese - Solidarietà 75% - Zone 1-5
|10,50 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|9,60 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|9,35 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|9,10 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|21,03 €
|imagine R - Studente
|20,28 €
|immagina R -School
|20,28 €
Scadenza per la presentazione delle domande: 20 aprile 2023 alle 23:59