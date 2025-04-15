Puntualità 2024 - Asse Saint-Martin-d'Étampes / Marolles-en-Hurepoix
Saint-Martin-d'Étampes / Marolles-en-Hurepoix
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Se hai effettuato una richiesta di rimborso nell'ambito di questa campagna, puoi monitorare i progressi dalla pagina di monitoraggio dei rimborsi.
Per qualsiasi domanda, consulta le FAQ dedicate.
L'asse Saint-Martin-d'Étampes / Marolles-en-Hurepoix della RER C, gestito da Transilien SNCF Voyageurs per conto di Île-de-France Mobilités, ha registrato una puntualità inferiore all'80% per 5 mesi nel 2024, dando diritto a un rimborso.
Per beneficiarne, è necessario soddisfare due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni serviti da questo asse.
- Devi essere in possesso di un pacchetto Navigo idoneo (mensile o annuale) per i mesi interessati.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
Ecco l'elenco dei comuni collegati all'asse Saint-Martin-d'Étampes / Marolles-en-Hurepoix. Per essere idoneo, devi aver risieduto, lavorato o studiato in uno di essi nel 2024.
- Abbeville-la-Rivière
- Angerville
- Arrancourt
- Auvers-Saint-Georges
- Avrainville
- cantone di Boissy
- cantone di Boissy-le-Cutté
- cantone di Boissy
- cantone di Boissy-sous-Saint-Yon
- Bouray-sur-Juine
- Boutervilliers
- Bouville
- Brières-les-Scellés
- Cerny
- Chalo-Saint-Mars
- Chalou-Moulineux
- Chamarande
- Chauffour-lès-Étréchy
- Cheptainville
- Francobolli
- Étréchy
- Fontaine-la-Rivière
- La Foresta del Re
- La foresta di Sainte-Croix
- Guibeville
- Guillerval
- Itteville
- cantone di Janville-sur-Juine
- Lardy
- Leudeville
- Marolles-en-Beauce
- Marolles-en-Hurepoix
- Mauchamps
- Il Mérévillois
- Meroberto
- Monnerville
- Morigny-Champigny
- Ormoy-la-Rivière
- cantone di Plessis-Saint-Benoist
- Pussay
- Richarville
- Saclas
- cantone di Saint-Cyr
- cantone di Saint-Hilaire
- cantone di Saint-Sulpice
- Saint-Vrain
- cantone di Souzy-la-Briche
- Congerville-Thionville
- Torfou
- Vert-le-Grand
- Vert-le-Petit
- Villeconin
- cantone di Villeneuve-sur-Auvers
Se hai già un account Île-de-France Mobilités Connect, assicurati che il tuo indirizzo sia aggiornato nel tuo spazio personale.
Se ti sei trasferito, lavorato o studiato in uno di questi comuni, alla fine della tua domanda sarà richiesto un documento giustificativo.
Il tuo pacchetto Navigo
Per essere rimborsato, devi aver posseduto un pacchetto idoneo nel 2024, tra i seguenti:
- Navigo Annual, compresi i prezzi Senior
- Navigo Mois, incluso Discovery Pass e Smartphone
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi in cui la puntualità è stata inferiore all'80% nel 2024
- gen
- feb
- mag
- ott
- nov
Per avere diritto a un rimborso, è necessario aver detenuto un pacchetto Navigo idoneo per almeno 3 mesi nel 2024 in cui la puntualità dell'asse era inferiore all'80%.
Importi rimborsati
A causa di 5 mesi di puntualità inferiore all'80% su questo asse nel 2024, puoi beneficiare di un rimborso equivalente a mezzo mese di un pacchetto Navigo, a condizione che tu abbia detenuto almeno 3 pagamenti mensili durante i mesi interessati.
A biglietto indicativo, la tabella seguente mostra gli importi che possono essere rimborsati.
|Tipo di pacchetto detenuto
|tra 3 e 5 mesi*
|Navigo annuale e mensile - Zona 1-5
|43,20 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 2-3
|39,40 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 3-4
|38,40 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 4-5
|37,40 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 1-2
|21,60 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 2-3
|19,70 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Zona 3-4
|19,20 €
|Navigo Month - 50% di sconto - Zona 4-5
|18,70 €
|Navigo Mese - Solidarietà 75% - Zone 1-5
|10,80 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|9,85 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|9,60 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|9,35 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|21,60 €
|imagine R - Studente
|20,80 €
|immagina R -School
|20,80 €
*detenuti tra i mesi la cui puntualità era inferiore all'80%.
Hai qualche dubbio sulla tua idoneità? Avvia la tua richiesta di rimborso: verrà valutata passo dopo passo.
L'importo rimborsato viene calcolato automaticamente e visualizzato in tempo reale durante tutto il processo.
Scadenza per la presentazione delle domande: 15 aprile 2025 alle 23:59