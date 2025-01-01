I nostri consigli sostenibili per un nuovo anno scolastico in Île-de-France

Attraversa l'Île-de-France per 4 euro*
Per lavoro, per passeggiare nei fine settimana, per andare a trovare i tuoi genitori, per scoprire, semplicemente...
Poiché tutti abbiamo bisogno, quotidianamente o di tanto in tanto, di viaggiare ai quattro angoli dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités si impegna a garantire che i tuoi viaggi, anche da un capo all'altro della regione, ti costino un massimo di 4 euro*. Ti stiamo imbarcando?
* Tariffa valida per qualsiasi biglietto origine-destinazione venduto sul libretto. Il prezzo unitario è di 5€. I biglietti origine-destinazione da o per l'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle non sono soggetti a queste tariffe