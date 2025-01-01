I nostri consigli sostenibili per un nuovo anno scolastico in Île-de-France

Anche quest'anno, Île-de-France Mobilités è al vostro fianco per l'inizio dell'anno scolastico! E questo è un bene, perché per prestare attenzione al pianeta e al portafoglio, abbiamo soluzioni.

Abbonamenti intelligenti, servizi di risparmio di budget e CO2, assistenza all'acquisto o ispirazioni culturali e naturali vicino a te : con i mezzi pubblici, in bicicletta e persino in auto, ci impegniamo quotidianamente per, tutti insieme, vivere meglio l'Île-de-France.

 

Attraversa l'Île-de-France per 4 euro*

Per lavoro, per passeggiare nei fine settimana, per andare a trovare i tuoi genitori, per scoprire, semplicemente...

Poiché tutti abbiamo bisogno, quotidianamente o di tanto in tanto, di viaggiare ai quattro angoli dell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités si impegna a garantire che i tuoi viaggi, anche da un capo all'altro della regione, ti costino un massimo di 4 euro*. Ti stiamo imbarcando?

* Tariffa valida per qualsiasi biglietto origine-destinazione venduto sul libretto. Il prezzo unitario è di 5€. I biglietti origine-destinazione da o per l'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle non sono soggetti a queste tariffe

Senior, junior: abbonamenti a basso costo

Per viaggiare senza limiti ovunque in Île-de-France, scopri i nostri pacchetti intelligenti!

Navigo Annuel Senior a 37,60 €/mese, per i viaggiatori dai 62 anni in su*, e pacchetto imagine R Junior a soli 24 €/anno per i bambini sotto gli 11 anni al 31 dicembre (per quanto riguarda i bambini sotto i 4 anni, non pagano): circola quanto vuoi, al resto pensiamo noi!

*Questa tariffa non include la quota di iscrizione per i nuovi abbonamenti (€ 7,60).

La mia macchina, ma meglio

Praticare il car sharing per godere di un veicolo quando vuoi? Ottimizza i tuoi spostamenti grazie al carpooling? O addirittura... Parcheggiare alla stazione senza pagare nulla?

Anche in auto è possibile risparmiare denaro preservando l'ambiente. Ti diciamo come.

In bicicletta!

A Véligo, sulla tua bici personale, o lungo le strade su una bici self-service: l'Île-de-France è ancora più bella quando la percorri in bicicletta!

Assistenza all'acquisto, noleggio a lungo termine, parcheggio gratuito e tutta una serie di servizi per supportarti : a Île-de-France Mobilités, facciamo di tutto in modo che in bicicletta, tutto sia quadrato.

Coltiva la tua curiosità

Lo sapevate? I tuoi pass Navigo e imagine R sono veri pass per la cultura!

Mostre, castelli, magnifici giardini, passeggiate stimolanti... Imbarcati con noi per visite straordinarie, goditi vantaggi esclusivi e fatti bellissimi souvenir, nei quattro angoli dell'Île-de-France.

