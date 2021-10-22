I vantaggi del progetto
Dai numeri
- Collegamenti con RER A, Transilien J e L, tram T2 e futuro T11 (estensione del T11 a ovest in progetto)
- 4 principali nodi di trasporto: Argenteuil, Pont de Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis
- 8,2 km di corsie bus create per 17 stazioni
- Priorità ai semafori per gli autobus per quasi 16 km
- 55.000 passeggeri / giorno che beneficiano delle strutture
- Tempi di percorrenza ridotti nelle ore di punta. Per raggiungere il Pont de Bezons (T2), sarà necessario:
- 125 milioni di euro al netto delle imposte, di cui 88,6 milioni di euro per lo sviluppo di corsie dedicate agli autobus, 31,6 milioni di euro per acquisizioni di terreni e 4,8 milioni di euro per misure di accompagnamento che facilitano il traffico degli autobus
Una rete di autobus adattata
Il numero e il posizionamento di alcune fermate degli autobus saranno modificati come parte del progetto, per garantire tempi di percorrenza più efficienti.
Il percorso di alcune linee sarà rielaborato in modo che il maggior numero possibile di passeggeri possa beneficiare delle nuove strutture. Ad esempio, il percorso delle linee 272 e 3 può essere adattato per utilizzare le nuove corsie dedicate agli autobus. Altre linee possono essere adattate per beneficiare degli sviluppi.
Le riflessioni sull'organizzazione precisa della rete saranno effettuate nelle fasi successive.
Miglioramento della qualità del servizio
Grazie ad autobus più regolari, più veloci, più frequenti, più accessibili, il traffico sarà più fluido e tranquillo. La riqualificazione delle stazioni – e la creazione di nuove – sarà anche fonte di comfort: arredi moderni, informazioni ai passeggeri, accessibilità...
Con tempi di percorrenza ridotti (tra i 5 e i 15 minuti risparmiati tra Pont-de-Bezons e le stazioni di Argenteuil, Cormeilles e Sartrouville) e una migliore qualità del viaggio, sarà ora più facile raggiungere in autobus le stazioni e le strade principali della rete di trasporto.
Una migliore qualità della vita
La realizzazione delle corsie bus sarà l'occasione per riqualificare gli spazi attraversati, soprattutto a favore di pedoni e ciclisti, con percorsi ciclabili in tutto il nuovo sviluppo.
I principi per lo sviluppo delle piste ciclabili non sono decisi in questa fase del progetto. Saranno oggetto di studi specifici nelle prossime tappe, con l'obiettivo di offrire percorsi confortevoli e sicuri, tenendo conto dell'ambiente urbano.
La valorizzazione dello spazio pubblico può tradursi anche in nuovi arredi, nuova illuminazione, greening, allargamento di alcuni marciapiedi... nel rispetto dei diversi paesaggi urbani lungo il percorso.