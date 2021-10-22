I vantaggi del progetto

Una rete di autobus adattata

Il numero e il posizionamento di alcune fermate degli autobus saranno modificati come parte del progetto, per garantire tempi di percorrenza più efficienti.

Il percorso di alcune linee sarà rielaborato in modo che il maggior numero possibile di passeggeri possa beneficiare delle nuove strutture. Ad esempio, il percorso delle linee 272 e 3 può essere adattato per utilizzare le nuove corsie dedicate agli autobus. Altre linee possono essere adattate per beneficiare degli sviluppi.

Le riflessioni sull'organizzazione precisa della rete saranno effettuate nelle fasi successive.

Miglioramento della qualità del servizio

Grazie ad autobus più regolari, più veloci, più frequenti, più accessibili, il traffico sarà più fluido e tranquillo. La riqualificazione delle stazioni – e la creazione di nuove – sarà anche fonte di comfort: arredi moderni, informazioni ai passeggeri, accessibilità...

Con tempi di percorrenza ridotti (tra i 5 e i 15 minuti risparmiati tra Pont-de-Bezons e le stazioni di Argenteuil, Cormeilles e Sartrouville) e una migliore qualità del viaggio, sarà ora più facile raggiungere in autobus le stazioni e le strade principali della rete di trasporto.

Una migliore qualità della vita

La realizzazione delle corsie bus sarà l'occasione per riqualificare gli spazi attraversati, soprattutto a favore di pedoni e ciclisti, con percorsi ciclabili in tutto il nuovo sviluppo.

I principi per lo sviluppo delle piste ciclabili non sono decisi in questa fase del progetto. Saranno oggetto di studi specifici nelle prossime tappe, con l'obiettivo di offrire percorsi confortevoli e sicuri, tenendo conto dell'ambiente urbano.

La valorizzazione dello spazio pubblico può tradursi anche in nuovi arredi, nuova illuminazione, greening, allargamento di alcuni marciapiedi... nel rispetto dei diversi paesaggi urbani lungo il percorso.