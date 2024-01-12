Strutture dedicate agli autobusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Autobus

Il progetto "Bus Entre Seine" mira a migliorare le prestazioni della rete di autobus, offrendo viaggi più veloci, regolari e affidabili. Rafforza i collegamenti tra il ponte Bezons (tram T2) e le stazioni di Argenteuil, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. Il progetto prevede corsie dedicate agli autobus e misure di accompagnamento per migliorare la fluidità del traffico, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la qualità del servizio, riqualificando al contempo gli spazi pubblici e promuovendo la mobilità dolce per un ambiente di vita più piacevole.

Futura fermata Grazia di Dio
Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento della Val d'Oise
Île-de-France Mobilités

Notizie

Pubblicato su

La nuova newsletter del progetto "Bus entre Seine" è disponibile!

Questa mappa presenta il percorso del progetto Bus Entre Seine che collega Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. Indica l'ubicazione delle stazioni, la natura degli sviluppi previsti e i collegamenti con altri modi di trasporto. Per il settore Argenteuil: Punto di partenza: Gare d'Argenteuil (corrispondenza Linea J) poi stazioni Hôtel de Ville, Calais, De Gaulle, Jean Moulin, Place du 11 Novembre, Avenue du Marais, Delambre, Victor Hugo. Servizi: corsie degli autobus esistenti tra la Gare d'Argenteuil e il municipio. Corsie dedicate agli autobus con piste ciclabili tra la Gare d'Argenteuil e la fermata De Gaulle, nonché tra Jean Moulin e il Pont de Bezons. Traffico su corsia condivisa sulla tratta De Gaulle – Jean Moulin. Settore Bezons: punto di partenza stazione Pont de Bezons (collegamento Tram T2) poi La Grâce de Dieu, Place des Droits de l'Homme, Albert 1er (linee di autobus 3 e 272), La Berthie, Val Notre-Dame. Servizi: corsie degli autobus esistenti tra Pont de Bezons e La Grace de Dieu. Corsie dedicate agli autobus con pista ciclabile tra Pont de Bezons e Val Notre-Dame. Settore Sartrouville. Punto di partenza: stazione Berry poi, Cité des Indes, Bourquelot, Clemenceau, Rue de Chatou, Quatre-Chemins, Piccardia, Chiesa, E. Vaillant, Voltaire, Stalingrado, Poste, Sartrouville (collegamenti RER A e linea J). Miglioramenti: misure di accompagnamento che promuovono la circolazione degli autobus nel traffico generale su tutto il tratto. Priorità agli autobus agli incroci. Settore del Comune di Cormeilles-en-Parisis. Punto di partenza: stazioni Berry / Sureau poi, Les Coudrées, Les Bruyères, Rond-point du Cormier, Place des Arts, Les Écrivains, Fauvettes, Édouard Imbs, Cormeilles-en-Parisis. Servizi: corsie dedicate agli autobus con pista ciclabile tra Berry / Sureau e Les Coudrées. Misure di accompagnamento che incoraggiano la circolazione degli autobus nel traffico generale. Priorità agli autobus agli incroci. Le caratteristiche tecniche del percorso. 1 - Tipo di sviluppo: alternanza di tratti sul proprio sito bus-biciclette e tratti su corsia condivisa. 2- Gestione del traffico: impostazione delle priorità agli incroci. 3- Accessibilità: stazioni create o ammodernate per soddisfare le esigenze del progetto. 4- Intermodalità: collegamenti con RER A, Linea J, Tram T2, Tram T11 (in progetto), autobus 3 e 272.

Figure chiave

8.2 km

corsie continue per autobus e piste ciclabili

4

Comuni serviti

37 stazioni

17 sulle corsie dedicate e 20 sulle tratte che beneficiano delle misure di accompagnamento

Calendario

  1. 2018
    Consultazione preliminare
  2. 2019-2020
    Studi preliminari
  3. 2021
    Inchieste pubbliche
  4. 2022
    Dichiarazione di pubblica utilità
  5. 2024-2025
    Studi dettagliati AVP
  6. 2025
    Approvazione degli studi pre-progetto
  7. 2025-2026
    Studi dettagliati PRO
  8. 2026
    Autorizzazione ambientale e controllo del territorio, inizio dei lavori preparatori
  9. 2027
    Inizio dei lavori principali
  10. 2029
    Messa in servizio