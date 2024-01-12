Strutture dedicate agli autobusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Il progetto "Bus Entre Seine" mira a migliorare le prestazioni della rete di autobus, offrendo viaggi più veloci, regolari e affidabili. Rafforza i collegamenti tra il ponte Bezons (tram T2) e le stazioni di Argenteuil, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. Il progetto prevede corsie dedicate agli autobus e misure di accompagnamento per migliorare la fluidità del traffico, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la qualità del servizio, riqualificando al contempo gli spazi pubblici e promuovendo la mobilità dolce per un ambiente di vita più piacevole.
Immagine 1 di 2
Figure chiave
8.2 km
corsie continue per autobus e piste ciclabili
4
Comuni serviti
37 stazioni
17 sulle corsie dedicate e 20 sulle tratte che beneficiano delle misure di accompagnamento
Calendario
- 2018Consultazione preliminare
- 2019-2020Studi preliminari
- 2021Inchieste pubbliche
- 2022Dichiarazione di pubblica utilità
- 2024-2025Studi dettagliati AVP
- 2025Approvazione degli studi pre-progetto
- 2025-2026Studi dettagliati PRO
- 2026Autorizzazione ambientale e controllo del territorio, inizio dei lavori preparatori
- 2027Inizio dei lavori principali
- 2029Messa in servizio