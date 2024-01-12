Strutture dedicate agli autobusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Il progetto "Bus Entre Seine" mira a migliorare le prestazioni della rete di autobus, offrendo viaggi più veloci, regolari e affidabili. Rafforza i collegamenti tra il ponte Bezons (tram T2) e le stazioni di Argenteuil, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. Il progetto prevede corsie dedicate agli autobus e misure di accompagnamento per migliorare la fluidità del traffico, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la qualità del servizio, riqualificando al contempo gli spazi pubblici e promuovendo la mobilità dolce per un ambiente di vita più piacevole.