Il progetto in sintesi:

Il territorio di Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis, situato tra due bracci della Senna, si distingue per la sua alta densità residenziale e occupazionale, il suo dinamismo urbano ed economico, nonché per la ricchezza delle sue strutture pubbliche, scolastiche, sportive e culturali con influenza intercomunale. Tuttavia, questo settore rimane scarsamente servito dalla strutturazione del trasporto pubblico e soffre di condizioni di traffico degradate, soprattutto nelle ore di punta.

Il progetto Bus Entre Seine mira a rispondere a queste sfide migliorando le prestazioni della rete di autobus e le condizioni di viaggio attraverso sviluppi mirati:

Corsie dedicate agli autobus

tra la stazione di Argenteuil, il ponte di Bezons, il quartiere delle Indie (Sartrouville) e il boulevard du Parisis (Cormeilles-en-Parisis), per garantire regolarità e riduzione dei tempi di percorrenza evitando i capricci del traffico. Misure di accompagnamento leggere e mirate

su altre sezioni della rete: priorità agli incroci semaforici, sviluppo delle stazioni principali, maggiore leggibilità delle linee, senza ricorrere a pesanti riqualificazioni o acquisizioni di terreni. Una pista ciclabile continua e una riqualificazione degli spazi pubblici (marciapiedi di qualità, vegetazione, cerchi per biciclette) per promuovere modalità attive e migliorare l'ambiente di vita.

Il progetto andrà principalmente a beneficio delle linee 272 e 3, che dovrebbero offrire un elevato livello di servizio, mentre occasionalmente andrà a beneficio di altre linee. Progettato per anticipare i cambiamenti nel territorio entro il 2030, Bus Entre Seine rafforzerà l'attrattiva locale e offrirà un ambiente di vita più piacevole grazie a una mobilità più fluida, affidabile e sostenibile.