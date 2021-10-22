Autobus

Il progetto

Il progetto in sintesi:

Il territorio di Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis, situato tra due bracci della Senna, si distingue per la sua alta densità residenziale e occupazionale, il suo dinamismo urbano ed economico, nonché per la ricchezza delle sue strutture pubbliche, scolastiche, sportive e culturali con influenza intercomunale. Tuttavia, questo settore rimane scarsamente servito dalla strutturazione del trasporto pubblico e soffre di condizioni di traffico degradate, soprattutto nelle ore di punta.

Il progetto Bus Entre Seine mira a rispondere a queste sfide migliorando le prestazioni della rete di autobus e le condizioni di viaggio attraverso sviluppi mirati:

  • Corsie dedicate agli autobus tra la stazione di Argenteuil, il ponte di Bezons, il quartiere delle Indie (Sartrouville) e il boulevard du Parisis (Cormeilles-en-Parisis), per garantire regolarità e riduzione dei tempi di percorrenza evitando i capricci del traffico.
  • Misure di accompagnamento leggere e mirate su altre sezioni della rete: priorità agli incroci semaforici, sviluppo delle stazioni principali, maggiore leggibilità delle linee, senza ricorrere a pesanti riqualificazioni o acquisizioni di terreni.
  • Una pista ciclabile continua e una riqualificazione degli spazi pubblici (marciapiedi di qualità, vegetazione, cerchi per biciclette) per promuovere modalità attive e migliorare l'ambiente di vita.

Il progetto andrà principalmente a beneficio delle linee 272 e 3, che dovrebbero offrire un elevato livello di servizio, mentre occasionalmente andrà a beneficio di altre linee. Progettato per anticipare i cambiamenti nel territorio entro il 2030, Bus Entre Seine rafforzerà l'attrattiva locale e offrirà un ambiente di vita più piacevole grazie a una mobilità più fluida, affidabile e sostenibile.

Gli obiettivi del progetto

Migliorare la qualità del servizio della rete di autobus
Rispondere alle esigenze di un territorio in rapida evoluzione
Promuovere la mobilità dolce e l'intermodalità
Migliorare l'ambiente di vita e gli spazi pubblici

*subordinatamente all'ottenimento di autorizzazioni e finanziamenti per la prosecuzione del progetto

Bus Entre Seine: cifre chiave

Questa infografica cita 6 cifre chiave del progetto: 16,5 km di linee di autobus ottimizzate. Collegamenti con 5 linee strutturanti: RER A, linee J e L, linea del tram T11 (in progettazione) e linea del tram T2. 4 principali nodi di trasporto: Argenteuil, Pont de Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis. 8,2 km di corsie continue per gli autobus e piste ciclabili. Il viaggio di 55.000 passeggeri facilitato quotidianamente sulle sezioni dedicate dei binari, 62.000 sull'intero progetto lineare. Risparmio di tempo da 5 a 15 minuti nelle ore di punta.