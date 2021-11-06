Fin dall'inizio del progetto, Île-de-France Mobilités si è impegnata a coinvolgere il pubblico e gli stakeholder locali negli studi.

Nel 2018, Île-de-France Mobilités ha organizzato una consultazione preliminare per presentare il progetto e consentire al pubblico di esprimersi sulla sua opportunità.

Nel 2021, Île-de-France Mobilités ha presentato il progetto durante un'inchiesta pubblica, sotto l'egida di un commissario investigativo indipendente nominato dal Tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise.

Nel 2023, Île-de-France Mobilités ha lanciato la fase di pre-progetto per perfezionare il programma finale in consultazione con il territorio. Lo scopo di questa fase è quello di specificare il piano di finanziamento, stabilire il programma di lavoro e preparare l'esame del fascicolo di autorizzazione ambientale ai sensi del biglietto della legge sulle acque, in vista dell'approvazione finale del progetto.