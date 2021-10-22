Costi e finanziamenti

Le autorità locali e le parti interessate sono coinvolte negli studi durante tutto il progetto. Questi sono:

Il costo e il finanziamento del progetto

125 milioni di euro al netto delle imposte, di cui 88,6 milioni di euro per lo sviluppo di corsie dedicate agli autobus, 31,6 milioni di euro per acquisizioni di terreni e 4,8 milioni di euro per misure di accompagnamento che facilitano la circolazione degli autobus.

La Regione Île-de-France e il Dipartimento della Val d'Oise hanno unito le forze per finanziare gli studi relativi al progetto Bus Entre Seine fino alla dichiarazione di pubblica utilità nell'ambito del Contratto Speciale Regione Dipartimento della Val d'Oise 2009-2013, prorogato fino al 2015.

Il materiale rotabile e l'esercizio delle linee di autobus della linea sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice dei trasporti nell'Île-de-France.

Poiché il progetto Bus Entre Seine è un'importante operazione infrastrutturale per la regione Ile-de-France, il finanziamento delle fasi successive, compresi gli studi dettagliati, sarà fornito nell'ambito del Contratto di programma Stato-Regione (CPER). Il CPER è un documento con cui lo Stato e la Regione Ile-de-France si impegnano a programmare e finanziare grandi progetti di sviluppo regionale per un periodo di sei anni. In particolare, consente l'attuazione dello SDRIF in termini di infrastrutture di trasporto. Anche le autorità locali, o "blocchi locali", saranno probabilmente coinvolte nel finanziamento delle operazioni.

Il CPER è istituito su base pluriennale per indirizzare gli investimenti da mobilitare su tutto il territorio regionale durante il periodo. La sequenza dei CPER garantisce la continuità degli investimenti sul territorio.