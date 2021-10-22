Il progetto in breve

Perché questo progetto?

Situato tra due bracci della Senna, il territorio di Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis è caratterizzato da aree dense di abitazioni e posti di lavoro, ma scarsamente servite dalla strutturazione del trasporto pubblico, tra cui:

il centro di Argenteuil e il quartiere di Val Notre Dame,

il cuore della città di Bezons,

il distretto delle Indie a Sartrouville,

il settore Bois-Rochefort a Cormeilles-en-Parisis.

Molte linee di autobus attraversano questo territorio ma soffrono di condizioni di traffico difficili, soprattutto nelle ore di punta.

Il progetto Bus Entre Seine mira a migliorare gli spostamenti dei passeggeri sul territorio, in particolare attraverso lo sviluppo di corsie dedicate agli autobus. Rafforzerà così la regolarità delle linee e ridurrà i tempi di percorrenza tra il ponte di Bezons (tram T2) e le stazioni di Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) e Cormeilles-en-Parisis (Transilien J).

Lo sviluppo di corsie riservate agli autobus sarà accompagnato da una riqualificazione degli spazi pubblici, compresa la creazione di piste ciclabili e paesaggistica per una migliore qualità della vita: alberi, marciapiedi allargati, ecc.

Questo progetto si articola con le politiche urbanistiche e dei trasporti in un territorio in rapida evoluzione. Il settore, densamente popolato e ricco di poli commerciali, si svilupperà ulteriormente entro il 2030. Questo è il motivo per cui l'offerta di trasporto pubblico deve adattarsi e rispondere nel miglior modo possibile agli sviluppi futuri, sviluppando al contempo modalità di trasporto morbide.