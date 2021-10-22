Il progetto in breve
Perché questo progetto?
Situato tra due bracci della Senna, il territorio di Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis è caratterizzato da aree dense di abitazioni e posti di lavoro, ma scarsamente servite dalla strutturazione del trasporto pubblico, tra cui:
- il centro di Argenteuil e il quartiere di Val Notre Dame,
- il cuore della città di Bezons,
- il distretto delle Indie a Sartrouville,
- il settore Bois-Rochefort a Cormeilles-en-Parisis.
Molte linee di autobus attraversano questo territorio ma soffrono di condizioni di traffico difficili, soprattutto nelle ore di punta.
Il progetto Bus Entre Seine mira a migliorare gli spostamenti dei passeggeri sul territorio, in particolare attraverso lo sviluppo di corsie dedicate agli autobus. Rafforzerà così la regolarità delle linee e ridurrà i tempi di percorrenza tra il ponte di Bezons (tram T2) e le stazioni di Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) e Cormeilles-en-Parisis (Transilien J).
Lo sviluppo di corsie riservate agli autobus sarà accompagnato da una riqualificazione degli spazi pubblici, compresa la creazione di piste ciclabili e paesaggistica per una migliore qualità della vita: alberi, marciapiedi allargati, ecc.
Questo progetto si articola con le politiche urbanistiche e dei trasporti in un territorio in rapida evoluzione. Il settore, densamente popolato e ricco di poli commerciali, si svilupperà ulteriormente entro il 2030. Questo è il motivo per cui l'offerta di trasporto pubblico deve adattarsi e rispondere nel miglior modo possibile agli sviluppi futuri, sviluppando al contempo modalità di trasporto morbide.
Quali servizi?
La creazione di corsie dedicate per gli autobus
Corsie dedicate per gli autobus saranno costruite dalla stazione di Argenteuil al Pont de Bezons, quindi al quartiere Indes (Sartrouville) e al settore Bois-Rochefort (Cormeilles) attraverso Avenue Gabriel Péri e Rue Lucien Sampaix (RD392). Si tratterà principalmente di corsie per autobus a doppio senso. Occasionalmente, gli autobus saranno in grado di beneficiare di corsie per autobus in una sola direzione, o anche utilizzare il traffico generale.
Su questi 8,2 km, il traffico di linea sarà notevolmente migliorato con autobus più regolari e veloci. Parallelamente alle corsie degli autobus, saranno create piste ciclabili e sarà migliorato il comfort dei percorsi pedonali.
Misure di accompagnamento per le stazioni di Cormeilles e Sartrouville
A Sartrouville, tra la Route de Pontoise e la stazione RER, saranno proposte misure di accompagnamento per facilitare la circolazione degli autobus:
- attuazione della priorità ai semafori, che diventeranno verdi all'arrivo degli autobus;
- sviluppo delle principali stazioni;
- intervento in alcuni incroci, che sarà specificato in studi futuri, per facilitare la circolazione degli autobus.
A Cormeilles-en-Parisis, anche gli autobus beneficeranno di queste misure di accompagnamento tra il boulevard des Bois-Rochefort e la stazione.
Quali linee di autobus sono interessate?
Il progetto riguarda i collegamenti in autobus tra la stazione di Argenteuil, il ponte di Bezons, la stazione di Sartrouville e la stazione di Cormeilles-en-Parisis.
La linea 272 (stazione Argenteuil – Sartrouville RER) e la linea 3 (Pont de Bezons – La Frette-sur-Seine) sono particolarmente interessate. Utilizzeranno le nuove corsie degli autobus per la maggior parte del loro percorso.
Altre linee di autobus saranno in grado di utilizzare le strutture di volta in volta. Il percorso di alcune linee sarà rielaborato al fine di sfruttare al meglio i nuovi sviluppi e con l'obiettivo di migliorare l'intera rete di autobus.
Quali orari?
La consultazione preliminare, condotta dal 19 marzo al 20 aprile 2018, è stata la prima fase del dialogo sul progetto con il pubblico. Ha dato luogo a una valutazione della consultazione, approvata dal Consiglio di Île-de-France Mobilités.
Gli studi tecnici sono proseguiti tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla consultazione. Il pubblico è stato nuovamente consultato sulla base di un progetto più dettagliato nell'ambito di un'inchiesta pubblica, che si è svolta dal 6 novembre all'11 dicembre 2021. L'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato la sua dichiarazione di progetto, che tiene conto delle riserve del commissario incaricato dell'inchiesta nella prosecuzione del progetto. D'ora in poi, il Prefetto dovrà decidere sulla dichiarazione di pubblica utilità del progetto.
Una volta dichiarato il progetto di pubblica utilità, verranno condotti studi dettagliati, nonché le acquisizioni di terreni necessarie per allargare le strade e consentire la realizzazione del progetto.
In media, ci sono circa 8-10 anni tra la consultazione preliminare e la messa in servizio di questo tipo di infrastruttura (subordinatamente all'attuazione di finanziamenti e autorizzazioni amministrative).