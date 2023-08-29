Programma Inaugurazione del Tram T10
Pubblicato su
Data di pubblicazione: 16 giugno 2023
10h30 a 12h: Discorsi dei funzionari al Domaine départemental de Sceaux (ingresso Grenouillère)
12:00: Apertura della linea
Dalle 12:00 alle 16:00: intrattenimento gratuito
Vicino alle 13 stazioni
Giocolieri, trampolieri, gorgogliatori, clown...
A bordo dei treni
Maghi, fumettisti, silhouettisti...
In Antony al Domaine départemental de Sceaux (ingresso Grenouillère): Sul palco:
Banda di ottoni, ballerini e trampolieri (11:45 – 12:45)
Spettacolo di danza moderna (13:00 – 13:45) – Pomme d'Amour
Batucada (14h – 14h45) – Timbao
Funk band (ore 15 – 16) – Tarace Boulba
E inoltre:
Photobooth
Laboratorio di trucco
Equitazione ecologica
Labirinto
Affresco partecipativo,
Maghi
Giocoliere
Gioco dell'oca gigante
A Châtenay-Malabry
Sulla piazza dell'eco-quartiere LaVallée:
Workshop di sensibilizzazione sul compostaggio – Coccinelle e lombrichi
Equitazione ecologica
Mostra fotografica sulla storia del tram
Concerto di guinguette moderne (14h30-16h) – Mellis
In piazza Salvador Allende:
Spettacolo di salsa cubana
Spettacolo di danza jazz moderna
Introduzione alla bachata
Fitness in musica
Mostra fotografica sulla storia del tram
Piazzale del Cinema Rex:
Laboratorio di trucco
Stazione di Malabry
Smoothie bike
Zucchero filato
A Plessis-Robinson
Di fronte al piazzale del Parc Hotel:
Musicisti – Crazy Train Orchestra
Scultori di palloncini
Stand per tatuaggi e glitter
Mostra "sulle origini del tram"
In zona Clamart
Rue du Parc
Stand di sensibilizzazione scooter elettrico e circuito di iniziazione
Trucco
Mostra fotografica sul tram T10