Rivivi l'inaugurazione del Tram T10 in immagini

Data di pubblicazione: 27 giugno 2023

Questo sabato, 24 giugno 2023, la nuova linea del tram T10 è stata messa in servizio!

In occasione di diversi momenti di festa hanno scandito questo giorno molto speciale...

In mattinata, i finanziatori, i funzionari eletti del territorio e i partner del progetto Tram T10 si sono incontrati per scoprire i nuovi treni e gli sviluppi del territorio durante un viaggio inaugurale dalla stazione Jardin Parisien alla stazione La Croix de Berny.

All'arrivo al capolinea, il corteo ha marciato con fanfara fino al Domaine départemental de Sceaux per un discorso dei funzionari e un gesto inaugurale per aprire simbolicamente la linea del tram T10!

La giornata è proseguita con intrattenimento in stazione, a bordo dei treni e nelle 4 città attraversate dal Tram T10. Maghi, concerti, caricaturisti, trampolieri, giocolieri, trucco, giostra, spettacolo di danza, batucada ... Tutti si sono riuniti per rendere questa giornata una vera festa!