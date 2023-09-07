[NUOVA DATA] I lavori alla stazione degli autobus di Corbeil-Essonnes iniziano lunedì 11 settembre

Lavori al capolinea Corbeil-Essonnes – Zola

Da giugno 2023 sono iniziati i lavori alla stazione degli autobus di Corbeil-Essonnes Zola, che sarà il capolinea della linea. Alla fine, il terminal sarà un punto di ricarica per gli autobus e consentirà anche ai conducenti di iniziare / terminare il loro servizio.

Qual è il lavoro da fare?

I lavori proseguono ora con l'allungamento delle banchine della futura stazione Tzen 4, al fine di poter ospitare i nuovi autobus Tzen 4, biarticolati di 24 metri. Anche i marciapiedi della stazione Tzen 1 saranno riqualificati.

Quando si svolgono i lavori?

A seguito di una riorganizzazione del programma di lavoro, questa fase di lavoro inizierà lunedì 11 settembre per un periodo stimato di un mese e mezzo.

Che differenza fa?

La fermata Gare de Corbeil-Essonnes non sarà servita per tutta la durata dei lavori e le linee di autobus avranno come capolinea:

Linee 301, 303 e 405: capolinea Sub-Prefettura

Linea 401: capolinea General de Gaulle (Tarterêts)

Linea 402: capolinea Lycée Robert Doisneau (Tarterêts)

Il traffico veicolare su rue Émile Zola e avenue Serge Dassault sarà mantenuto.