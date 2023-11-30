Alla scoperta delle fasi di costruzione di Tzen 4 – Controllo qualità e controllo tecnico di Tzen 4
In ogni fase della costruzione dell'autobus, viene effettuato un controllo di qualità per garantire che l'autobus soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni. Al termine della costruzione, viene effettuata un'ispezione tecnica generale per convalidare la conformità dell'autobus.
Il controllo qualità e il controllo tecnico sono le fasi finali del processo di produzione degli autobus.