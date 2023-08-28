A Evry-Courcouronnes, i lavori di concessione procedono!
Data di pubblicazione: 30 settembre 2020
Da questa estate, le società concessionarie le cui reti si trovano sotto i futuri binari di Tzen 4 hanno iniziato la loro deviazione.
A loro volta, intervengono per spostare queste reti (acqua, elettricità, gas, telecomunicazioni, ecc.) in modo da non interferire con l'infrastruttura degli autobus: quindi in caso di intervento di manutenzione della rete, il traffico degli autobus non sarà disturbato.
A Evry-Courcouronnes, le reti GRDF situate tra le stazioni Temps des Cerises e Bras de Fer sono state spostate nelle ultime settimane.
