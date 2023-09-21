Alla scoperta delle fasi di costruzione del Tzen 4 - La costruzione del telaio

Il telaio è la struttura di base su cui è costruito un veicolo. È la base su cui poggiano tutti gli elementi, come il motore, la carrozzeria e i componenti essenziali.

L'installazione del telaio è il punto di partenza per la produzione degli autobus Tzen 4. È progettato per consentire una perfetta stabilità dell'intero veicolo.

Le parti metalliche vengono tagliate e modellate secondo i piani di progettazione. Le parti vengono quindi saldate e assemblate per formare il telaio. Questa tappa è una delle più spettacolari, perché è qui che l'autobus inizia a prendere forma.

Scopri in esclusiva le prime immagini della costruzione del telaio dell'autobus!