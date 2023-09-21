Scopri le fasi di costruzione di Tzen 4 – Montaggio cavi
La tecnologia avanzata degli autobus Tzen 4 richiede l'installazione di numerosi cavi elettrici per il corretto funzionamento dell'alimentazione, del sistema di trasmissione delle informazioni, dei componenti elettronici o degli schermi informativi e dell'aria condizionata:
- Preparazione dei cavi: in primo luogo, i cavi vengono selezionati e tagliati alla lunghezza richiesta in base alla loro posizione sul bus.
- Passaggio dei cavi: vengono poi installati attraverso il telaio del bus grazie a staffe e elementi di fissaggio.
- Connessione: una volta installati i cavi nelle posizioni previste, vengono collegati al sistema a cui appartengono (controllo bus, luminosità, telecomunicazioni, aria condizionata, ecc.).
- Test: i team eseguono quindi test per verificare che i cavi siano collegati correttamente e funzionino.
- Finalizzazione: se i test sono conclusivi, le squadre chiudono i pannelli per coprire i cavi.