Avvio dei lavori infrastrutturali

Data di pubblicazione: 2 dicembre 2022

Da questo lunedì 5 dicembre iniziano i lavori infrastrutturali sulla futura linea Tzen 4! A seguito della deviazione delle reti concessionarie, è ora il momento dei lavori infrastrutturali. Consisteranno nella costruzione di nuove corsie dedicate agli autobus o nella riqualificazione delle corsie esistenti, nell'ammodernamento delle stazioni e nel renderle accessibili a tutti i passeggeri (comprese le persone con mobilità ridotta) o nella realizzazione di strutture per pedoni e biciclette (come posti a cerchio per biciclette in ogni stazione). La nuova linea Tzen 4 consentirà anche l'abbellimento, in particolare sulla RN7 a Corbeil-Essonnes o su rue Pierre Brossolette a Ris-Orangis.

I lavori inizieranno a Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes e Corbeil-Essonnes. Un percorso di deviazione è istituito sulla Place du Moulin à Vent a Ris Orangis. Anche le linee di autobus saranno deviate

La linea Tzen 4 sostituirà l'attuale linea di autobus 402 tra Viry-Chatillon e Corbeil-Essonnes, una sezione che è ormai satura. Beneficerà dei primi autobus biarticolati e 100% elettrici nell'Île-de-France, che funzioneranno dalle 5:00 all'1:00 ad alta frequenza (ogni 5 minuti nelle ore di punta). Accessibili a tutti, questi autobus avranno una capacità di 140 persone, rispetto alle 100 persone degli attuali autobus del 402. Il Tzen 4 offrirà così più comfort ai passeggeri ma anche più affidabilità grazie alle sue corsie dedicate agli autobus e alla sua priorità ai semafori.

Inoltre, i nostri agenti locali – Stella e Madia – sono presenti lungo il percorso e possono essere raggiunti via e-mail e telefono:

Madia:

[email protected]

06 34 33 54 06

Stella: