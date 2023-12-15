[INFO OPERE] Continuano i lavori a Ris-Orangis
Traffico modificato tra Avenue Jean Claude Rozan e Rue de la Marie Blanche
Il Tzen 4 sostituirà l'autobus 402 tra "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes grazie a una linea più efficiente e a autobus più spaziosi e 100% elettrici.
- Qual è il lavoro da fare?
Proseguono i lavori per adeguare il sito pulito (corsie dedicate agli autobus) ai futuri autobus Tzen 4, con una lunghezza di 24 metri.
- Quando si svolgono i lavori?
I lavori si svolgeranno da gennaio a maggio 2024.
- Che differenza fa?
- Il traffico tra Avenue Jean Claude Rozan e Rue Marie Blanche sarà modificato e spostato su una corsia provvisoria situata lungo la residenza Ferme du Temple;
- L'incrocio tra rue Pierre Brossolette e avenue Jean Claude Rozan e rue Auguste Plat/Cimes rimarrà aperto durante i lavori, salvo interventi occasionali;
- L'incrocio con Allée Eugène Mouchot e Rue de la Marie Blanche sarà chiuso.