Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

[INFO OPERE] Continuano i lavori a Ris-Orangis

Pubblicato su

Traffico modificato tra Avenue Jean Claude Rozan e Rue de la Marie Blanche

Il Tzen 4 sostituirà l'autobus 402 tra "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes grazie a una linea più efficiente e a autobus più spaziosi e 100% elettrici.

  • Qual è il lavoro da fare?
    Proseguono i lavori per adeguare il sito pulito (corsie dedicate agli autobus) ai futuri autobus Tzen 4, con una lunghezza di 24 metri.
  • Quando si svolgono i lavori?
    I lavori si svolgeranno da gennaio a maggio 2024.
  • Che differenza fa?
    - Il traffico tra Avenue Jean Claude Rozan e Rue Marie Blanche sarà modificato e spostato su una corsia provvisoria situata lungo la residenza Ferme du Temple;
    - L'incrocio tra rue Pierre Brossolette e avenue Jean Claude Rozan e rue Auguste Plat/Cimes rimarrà aperto durante i lavori, salvo interventi occasionali;
    - L'incrocio con Allée Eugène Mouchot e Rue de la Marie Blanche sarà chiuso.
Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sui processi.