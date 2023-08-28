[Info Opere] Capolinea La Treille a Viry-Chatillon

Data di pubblicazione: 1 giugno 2023

Lavori al capolinea La Treille

La stazione "La Treille" sarà il capolinea della linea Tzen 4. Il capolinea non è una stazione come le altre in quanto sarà una zona di ricarica per gli autobus elettrici e consentirà anche ai conducenti di iniziare / terminare il loro servizio. I lavori di costruzione dell'attrezzatura tecnica del Tzen 4 sono iniziati nel marzo 2023 a Viry-Chatillon.

Qual è il lavoro da fare?

La fase di lavoro, che inizia all'inizio di giugno, consiste nella costruzione della zona di svolta degli autobus, dell'abbellimento del capolinea e della piattaforma della futura stazione Tzen 4.

Quando si svolgono i lavori?

Questo lavoro inizierà il 5 giugno 2023 per un periodo stimato di 5 mesi.

Che differenza fa?

Durante questa fase, la mediana e l'Avenue de la Grande Borne saranno in costruzione. Il traffico automobilistico sarà mantenuto tra Rue des Radars e Avenue Victor Schoelcher. Per consentire la costruzione della futura stazione, il traffico su Avenue de la Grande Borne sarà alternato.

Il mercato rimarrà aperto durante i lavori e l'accesso sarà mantenuto. Tuttavia, alcuni posti auto dovranno essere rimossi.