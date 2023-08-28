[Info Opere] Stazione ferroviaria di Grigny Centre

Data di pubblicazione: 10 luglio 2023

Lavori sulla Route de Corbeil

Il Tzen 4 è una nuova linea di autobus ad alte prestazioni che corre su una corsia dedicata (chiamata "sito pulito") per gran parte del suo percorso. Sostituirà la linea 402 di 14 km tra "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes. Questo nuovo autobus sarà il primo autobus biarticolato da 24 metri e 100% elettrico nell'Île-de-France. I lavori infrastrutturali su Tzen 4 sono iniziati nel dicembre 2022.

Qual è il lavoro da fare?

Durante questa prima fase di lavoro, le strade della Route de Corbeil vicino alla stazione di Grigny Centre saranno riqualificate per ospitare nuovi binari sul sito dedicato di Tzen 4.

Quando si svolgono i lavori?

Questo lavoro inizierà lunedì 17 luglio 2023 per un periodo stimato di 5 mesi.

Che differenza fa?

Durante questi lavori, la Route de Corbeil, vicino alla stazione di Grigny Centre, sarà chiusa al traffico veicolare. Le deviazioni sono istituite dal Chemin de Corbeil e dall'Avenue des Tuileries.

La strada per Corbeil sarà riservata al traffico degli autobus. Le fermate temporanee della stazione "Gare de Grigny Centre" saranno allestite e spostate in base alle diverse fasi di questo lavoro.