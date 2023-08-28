La produzione degli autobus Tzen 4 è iniziata!
Pubblicato su
Data di pubblicazione: 10 maggio 2023
I primi prototipi dell'autobus Tzen 4 sono in costruzione!
La fase di costruzione in serie è iniziata di recente con un ritmo di un autobus a settimana. Ci vogliono diversi mesi per costruire un autobus.
In primo luogo, il telaio viene assemblato, quindi vengono installati i primi elementi elettrici. Quindi viene eseguita l'installazione dei primi elementi esterni. L'ultima fase – prima dell'ispezione tecnica – è l'installazione di tutti gli allestimenti interni.
Trova le primissime foto degli autobus sulla nostra mediateca: https://tzen4.iledefrance-mobilites.fr/albums/14373/
