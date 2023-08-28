I lavori del Bus Operations Center sono quasi terminati!
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 12 aprile 2023
Negli ultimi mesi sono stati completati tutti i lavori strutturali del centro operativo bus, lasciando il posto al secondo lavoro.
Questo lavoro consiste nell'installazione delle ultime reti come il riscaldamento o l'aria condizionata, le finiture di verniciatura o l'installazione di servizi (servizi igienici, spogliatoi, docce ...), nonché le ultime piantagioni di spazi verdi interni ed esterni; compresi quelli della futura terrazza verde sul tetto di 2000m2. In tutto, sono state piantate più di 40 diverse specie locali.
I prossimi passi consistono nella realizzazione delle strade finali (parcheggio, autobus e personale), l'installazione di illuminazione esterna a LED, attrezzature per la ricarica di autobus elettrici e l'installazione della lavatrice per autobus.
Il completamento del COB è previsto per il secondo trimestre del 2023.
A cosa serve il Bus Operations Center?