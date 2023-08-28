Una nuova base di vita si stabilisce a Évry-Courcouronnes
Data di pubblicazione: 13 aprile 2023
Base di vita secondaria di Évry-Courcouronnes
Il Tzen 4 è una nuova linea di autobus ad alte prestazioni che corre su una corsia dedicata per gran parte del suo percorso. Sostituirà la linea 402 di 14 km tra "La Treille" a Viry-Chatillon e la stazione RER di Corbeil-Essonnes. Questo nuovo autobus sarà il primo autobus biarticolato da 24 metri e 100% elettrico nell'Île-de-France.
I lavori infrastrutturali su Tzen 4 sono iniziati nel dicembre 2022. A Évry-Courcouronnes, consistono nell'adattare le corsie dedicate agli autobus per la circolazione di veicoli lunghi 24 metri (contro i 18 metri attuali).
Le attuali fermate dell'autobus della linea 402 saranno trasformate in una stazione Tzen, accessibile a tutti (comprese le persone con mobilità ridotta).
Qual è il lavoro da fare?
Per eseguire i lavori, sarà allestita una base di vita vicino a Avenue Paul Delouvrier.
L'installazione della vita di base avverrà da lunedì 17 aprile 2023. Questo sarà utilizzato fino all'estate del 2024.
Che differenza fa?
Durante i lavori su Tzen 4, i camion da costruzione accederanno alla vita di base attraverso Rue Michel Ange e Boulevard des Champs Élysées. Queste circolazioni si svolgeranno durante l'orario di lavoro (giorni feriali e diurni).
