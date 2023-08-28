[Info Opere] Chiusura dell'incrocio tra rue Pierre Brossolette e boulevard Denis Papin de Ris-Orangis

Data di pubblicazione: 13 giugno 2023

Chiusura dell'incrocio tra Pierre Brossolette Street e Denis Papin Boulevard

I lavori infrastrutturali di Tzen 4 sono iniziati nel dicembre 2023 a Ris-Orangis e proseguono in rue Pierre Brossolette. Per garantire un traffico più efficiente rispetto all'attuale autobus 402, il Tzen 4 circolerà su corsie dedicate (sito proprio). Anche le fermate dell'autobus 402 saranno trasformate nella più comoda stazione di Tzen.

Qual è il lavoro da fare?

I lavori consistono nella creazione di corsie dedicate agli autobus.

Quando si svolgono i lavori?

Questo lavoro inizierà lunedì 19 giugno 2023 per un periodo di 3 mesi.

Che differenza fa?

Durante questa fase, l'incrocio tra Pierre Brossolette Street e Denis Papin Boulevard sarà chiuso. Viene istituita una deviazione per i residenti di Denis Papin Boulevard.

Il numero di corsie di traffico veicolare sarà ridotto, con una corsia mantenuta in ogni direzione.