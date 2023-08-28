Miglioramenti al capolinea settentrionale della linea
Data di pubblicazione: 15 marzo 2023
Al capolinea settentrionale della futura linea Tzen 4 iniziano i lavori. Mirano a trasformare l'attuale stazione di La Treille per prepararla all'arrivo dei nuovi autobus che faranno la loro inversione di tendenza.
Inoltre, saranno costruite anche attrezzature essenziali per il corretto funzionamento della linea: una sala operativa che consentirà ai conducenti di prendere / rendere il loro servizio e una sottostazione elettrica per ricaricare gli autobus elettrici.
