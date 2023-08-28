[Info Opere] Capolinea della stazione di Corbeil-Essonnes – Zola

Data di pubblicazione: 17 luglio 2023

Da giugno 2023 sono iniziati i lavori alla stazione degli autobus Corbeil-Essonnes Zola, che sarà il capolinea della linea Tzen 4. Alla fine, il terminal sarà un punto di ricarica per gli autobus e consentirà anche ai conducenti di iniziare / terminare il loro servizio.

Qual è il lavoro da fare?

I lavori proseguono ora con l'allungamento delle banchine della futura stazione Tzen 4, al fine di poter ospitare i nuovi autobus Tzen 4, biarticolati di 24 metri.

Anche i marciapiedi della stazione Tzen 1 saranno riqualificati.

Quando si svolgono i lavori?

Questa fase di lavoro inizierà il 24 luglio 2023 per un periodo stimato di due mesi.

Che differenza fa?

Fermate temporanee sono istituite alla stazione degli autobus di Corbeil-Essonnes Zola per le linee 301, 303 e Tzen 1 (vedi mappa). Dal 10 luglio, le linee 401, 402 e 405 non servono più la stazione di Corbeil-Essonnes.

Il traffico veicolare su rue Émile Zola e avenue Serge Dassault sarà mantenuto.

Maggiori informazioni sulle deviazioni degli autobus sul sito web del TICE: bus-tice.com