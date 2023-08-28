[Deviazione dell'autobus] Centro di Évry-Courcouronnes

Data di pubblicazione: 2 giugno 2023

A partire da lunedì 5 giugno, le linee di autobus che utilizzano le corsie dedicate agli autobus nel centro di Évry-Courcouronnes saranno tutte deviate, ad eccezione delle linee 401 e 402. Le fermate di rinvio saranno offerte sul Boulevard des Champs-Élysées.

Queste deviazioni, con una durata stimata di 6 mesi, consentiranno la riabilitazione del sito pulito per la futura linea Tzen 4.

Inoltre, l'agglomerato della Grande Parigi Sud sta svolgendo lavori nel settore Agorà.

Maggiori informazioni sul sito web del CTBT: www.bus-tice.fr