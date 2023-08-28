Info Travaux: lavori sulla Route de Corbeil

Data di pubblicazione: 2 marzo 2023

Lavori sulla Route de Corbeil

I lavori infrastrutturali su Tzen 4 sono iniziati nel dicembre 2022. Questi includono la creazione di corsie dedicate per gli autobus e l'adattamento delle stazioni degli autobus e delle corsie di traffico esistenti. Saranno inoltre realizzate strutture per biciclette e pedoni e paesaggistica. Per beneficiare di spazio sufficiente per questi sviluppi, gli alberi devono essere tagliati davanti alla stazione di Grigny-Centre.

Qual è il lavoro da fare?

10 alberi saranno abbattuti sulla strada per Corbeil; vicino alla stazione ferroviaria di Grigny Centre.

Il taglio degli alberi è limitato alla necessità rigorosa delle strutture degli autobus e avviene al di fuori dei periodi di nidificazione degli uccelli.

Saranno piantati alberi, con un bilancio positivo davanti alla stazione di Grigny-Centre.

Quando si svolgono i lavori?

Questo lavoro durerà 2 giorni e si svolgerà da lunedì 6 marzo.

Che differenza fa?

Durante questi lavori, il traffico sarà mantenuto, così come il traffico sulla linea 402. Una riduzione puntuale delle corsie in entrambe le direzioni di traffico sarà attuata sulla Route de Corbeil. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, parte dell'anello della rotatoria sarà bloccata.

Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni sul lavoro.