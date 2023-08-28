[Info Opere] Nuove fasi di lavoro in estate sulla RN7 a Corbeil-Essonnes

Data di pubblicazione: 21 giugno 2023

Lavori sulla RN7

Nell'ambito della costruzione di Tzen 4, la RN7 beneficerà di corsie dedicate agli autobus (chiamate "sito pulito"), nonché di una riqualificazione della strada e dei marciapiedi e dell'implementazione di una pista ciclabile. I lavori infrastrutturali sono iniziati lo scorso dicembre.

Qual è il lavoro da fare?

Quest'estate, i lavori continuano con l'inizio della costruzione del sito pulito che sarà situato ad est della RN7.

Per continuare la riconfigurazione della rotatoria RN7/N104, si lavorerà sulle rampe di accesso.

Quando si svolgono i lavori?

I lavori inizieranno il 3 luglio 2023 per una durata stimata di due mesi e mezzo.

Che differenza fa?

Il traffico sarà mantenuto, con un massimo di due corsie per senso di marcia.

Le rampe di accesso dalla N104 saranno chiuse. I percorsi di deviazione saranno proposti in loco, in particolare dalla RD446.

Per gli autobus, la fermata Tarterêts in direzione di Viry-Chatillon sarà temporanea.

Dalla fine di giugno, l'accesso al centro commerciale dalla RN7 sarà chiuso. L'accesso secondario sarà mantenuto.

Durante i lavori saranno mantenuti percorsi pedonali sicuri, anche per attraversare la RN7.