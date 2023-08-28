Un progetto connesso alla rete di trasporto
Pubblicato su
Data di pubblicazione: 28 marzo 2023
Progettata per soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana, la linea di autobus Tzen 4 sarà collegata alla rete di trasporto dell'Ile-de-France grazie a numerosi collegamenti.
Gli utenti possono facilmente raggiungere la RER D nelle stazioni di Grigny Centre, Orangis-Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Bras de Fer e Corbeil-Essonnes.
Il Tzen 4 permetterà anche di prendere il futuro tram-treno T12 per continuare il suo viaggio verso Massy o Évry-Courcouronnes.
Inoltre, faciliterà anche i collegamenti con le numerose linee di autobus locali.
Per ulteriori informazioni, vedere la brochure del progetto.