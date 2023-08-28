[TRAFFICO] La fermata dell'autobus Gare de Ris-Orangis Bois de l'Épine non servita
Data di pubblicazione: 3 marzo 2023
🚍⚠ Per consentire la costruzione della futura linea Tzen 4, sono in corso lavori presso la stazione di Ris-Orangis Bois de l'Épine. Portano a deviazioni degli autobus 402,404,405,406,413 e 418 fino alla fine di settembre 2023.
Le fermate delle linee 402, 404, 406, 413 e 418 sono posticipate al parcheggio della stazione, in Avenue de la Résistance.
La linea 405 è deviata su Avenue de l'Aunette.
👉 Trova i dettagli di queste deviazioni sul sito web del CTBT: www.bus-tice.com