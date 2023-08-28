Il futuro della linea 402

Data di pubblicazione: 30 marzo 2023

Il progetto Tzen 4 mira a sostituire l'attuale linea 402 tra Viry-Chatillon (La Treille) e la stazione di Corbeil-Essonnes. Per le parti meridionali e settentrionali della linea 402, le linee 402 e 402S saranno interconnesse con Tzen 4.

Per la parte settentrionale, la linea 420 serve dal 2016 la stazione di Epinay-sur-Orge alla stazione di Grigny-Centre

Per la sezione meridionale, la linea 402 S (nome ancora non definitivo) sostituirà la linea 402 tra la stazione di Corbeil-Essonnes e il capolinea David Douillet

Île-de-France Mobilités si impegna a garantire lo stesso livello di servizio con una frequenza di almeno 10 minuti nelle ore di punta e 15 minuti nelle ore non di punta.