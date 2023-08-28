[Info Opere] Lavoro notturno il 9 e 10 maggio a Évry-Courcouronnes
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 4 maggio 2023
Al fine di preparare l'arrivo di Tzen 4, le corsie dell'autobus 402 saranno rivestite.
Al fine di ridurre al minimo l'impatto sul traffico degli autobus, i lavori si svolgeranno di notte (dalle 22 alle 6) il 9 e il 10 maggio.
La linea 402 sarà interrotta dalle 22 del 9 e 10 maggio. Maggiori informazioni su www.bus-tice.com
Per maggiori informazioni, consulta le informazioni sul lavoro
Ci scusiamo per l'inconveniente e siate certi del nostro impegno a ridurre al minimo i disagi alla vostra vita quotidiana.
Grazie per la vostra comprensione.