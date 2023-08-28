Data di pubblicazione: 7 agosto 2023

Lavori al capolinea Corbeil-Essonnes – Zola

Da giugno 2023 sono iniziati i lavori alla stazione degli autobus di

Corbeil-Essonnes Zola che sarà il capolinea della linea. Alla fine, il terminal sarà un punto di ricarica per gli autobus e consentirà anche ai conducenti di iniziare / terminare il loro servizio.

Qual è il lavoro da fare?

I lavori proseguono ora con l'allungamento delle banchine della futura stazione Tzen 4, al fine di poter ospitare i nuovi autobus Tzen 4, biarticolati di 24 metri.

Anche i marciapiedi della stazione Tzen 1 saranno riqualificati.

Quando si svolgono i lavori?

A seguito di una riorganizzazione del programma di lavoro, questa fase di lavoro inizierà a metà agosto 2023 per un periodo stimato di due mesi.

Che differenza fa?

Le linee 301, 303, 401, 402 e 405 vengono deviate alla fermata "Sous-Préfecture", che consente di raggiungere la stazione RER di Corbeil-Essonnes.

Traffico automobilistico su rue Émile Zola e avenue Serge Dassault.