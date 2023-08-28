[INFO OPERE] Deviazioni sulla strada da Grigny a Ris-Orangis

Data di pubblicazione: 7 aprile 2023

Lavori sulla strada per Grigny

I lavori infrastrutturali sono iniziati nel dicembre 2022. Della durata di circa un anno, consistono in particolare nella creazione di corsie dedicate agli autobus, alle stazioni e alla realizzazione di strutture per biciclette e pedoni.

Qual è il lavoro da fare?

Dopo i primi lavori di sterro eseguiti di fronte al Collège Albert Camus, diverse aree della strada per Grigny stanno iniziando i lavori. Saranno creati miglioramenti stradali temporanei e permanenti, marciapiedi accessibili e una piattaforma dedicata al futuro autobus Tzen 4. Anche il piazzale del Collège Albert Camus sarà riqualificato.

Quando si svolgono i lavori?

A livello della strada Grigny, i lavori nelle varie zone iniziano il 10 aprile, fino alla fine dell'anno.

Che differenza fa?

Da Avenue des Tuileries a Rue du Clos Langlet (vedi mappa n°1)

Fino a ottobre 2023, il traffico automobilistico e degli autobus su questa tratta sarà a senso unico da Grigny a Ris-Orangis. Per la direzione del traffico Ris-Orangis verso Grigny, gli automobilisti e le linee di autobus saranno deviati attraverso Chemin du Clos Langlet e Rue Copernic. Al fine di facilitare la circolazione e la svolta degli autobus 402, rue Copernic passerà in una direzione tra rue Teilhard de Chardin e avenue de Tuileries. Due fermate temporanee degli autobus saranno allestite all'inizio di aprile 2023.

Da rue du Chateau d'eau a rue de la Fontaine (vedi mappa n°2)

Fino a settembre 2023, questo tratto della strada di Grigny sarà chiuso al traffico automobilistico e degli autobus. Dal 10 aprile 2023, la linea di autobus 402 sarà deviata in entrambe le direzioni attraverso Rue de Château d'Eau. A livello di questa strada, tre fermate temporanee degli autobus sono state allestite alla fine del 2022. Due accessi commerciali su tre saranno mantenuti per accedere alla Piazza del Mercato. Durante questi lavori, l'incrocio tra Route de Grigny e Rue de la Fontaine sarà occasionalmente chiuso al traffico.

L'accesso alle case a nord della route de Grigny può essere fatto da rue de la Fontaine e Sent de la Tête Noire per raggiungere rue Jean Jaurès.

Inoltre, l'accesso ai parcheggi situati lungo la Route de Grigny può essere modificato durante i lavori.

Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni sul lavoro.

Maggiori informazioni sulle deviazioni degli autobus sul sito web del CTBT: bus-tice.com