Ricevi le informazioni sul sito via SMS!

Data di pubblicazione: 9 giugno 2023

Per permetterti di rimanere informato sul lavoro vicino a te, il team del progetto Tzen 4 implementa una soluzione semplice e pratica.

L'invio di informazioni via SMS ti consente di ricevere notifiche sui cantieri e di tenerti informato sulle date di inizio e fine dei lavori, eventuali deviazioni e informazioni importanti.

La registrazione è semplice e gratuita. Tutto quello che devi fare è compilare il modulo di registrazione con il tuo numero di cellulare. Ti invieremo quindi le informazioni direttamente sul tuo telefono.