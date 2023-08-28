Autobus

Info Opere | Taglio degli alberi ai margini dei due parchi di Évry-Courcouronnes

Data di pubblicazione: 9 marzo 2023

Lavori ai margini dei due parchi

I lavori infrastrutturali su Tzen 4 sono iniziati nel dicembre 2022. A Évry-Courcouronnes, consistono in particolare nell'adattare le corsie dedicate agli autobus e le stazioni agli autobus di 24 metri (contro i 18 metri attuali).

Per beneficiare di spazio sufficiente per questi sviluppi, gli alberi devono essere tagliati vicino alla stazione "Lisière des Deux Parcs".

 

Qual è il lavoro da fare?

Due alberi saranno tagliati sul vicolo del Comune, vicino alla fermata "Lisière des Deux Parcs".

Il taglio degli alberi è limitato alla necessità rigorosa delle strutture degli autobus. L'organizzazione del lavoro è stata adattata per limitare i tagli. Inoltre, il taglio avviene al di fuori dei periodi di nidificazione degli uccelli.

Per ogni albero tagliato, almeno un albero viene ripiantato lungo la linea Tzen 4.

 

Quando si svolgono i lavori?

Il taglio degli alberi avverrà il 13 marzo, per un periodo di circa 2 giorni.

 

Che differenza fa?

Durante questi lavori, viene mantenuta la circolazione degli autobus, con l'attuazione di un traffico alternato.

 

Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni sul lavoro.