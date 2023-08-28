Scopri il futuro deposito degli autobus in immagini
Pubblicato su
Data di pubblicazione: 30 dicembre 2019
Costruito sull'ex sito logistico Norbert-Dentressangle, a Corbeil-Essonnes, il futuro deposito degli autobus Tzen 4 consentirà il parcheggio, la pulizia e la manutenzione degli autobus.
Île-de-France Mobilités ha seguito un approccio di alta qualità ambientale che consente:
- Consumo energetico inferiore del 40% rispetto agli standard normativi
- la rivegetazione del 20% del sito
- la creazione di un bacino di ritenzione e il riciclaggio dell'acqua
Una prima fase di lavoro è iniziata nell'aprile 2019. L'obiettivo era quello di demolire gli edifici esistenti per preparare la costruzione del futuro deposito degli autobus.