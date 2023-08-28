Scopri i futuri autobus di Tzen 4!

Data di pubblicazione: 13 ottobre 2021

Île-de-France Mobilités, l'autorità responsabile dei trasporti della regione Île-de-France, ha selezionato l'offerta del consorzio VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / ALSTOM TRANSPORT SA per la costruzione dei nuovi autobus Tzen 4. Questa scelta, convalidata dal Comitato di gara, è stata presentata al Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités l'11 ottobre 2021.

Gli autobus Tzen 4, i primi autobus 100% elettrici da 24 metri dell'Île-de-France, riflettono l'ambiziosa politica di sviluppo sostenibile di Île-de-France Mobilités. Saranno in grado di trasportare non meno di 140 passeggeri ciascuno (rispetto a circa 70 per un autobus standard e 100 per un autobus articolato, come gli attuali autobus della linea 402). Offriranno condizioni ottimali di comfort e modernità: spazio, luce, aria condizionata, videosorveglianza, informazioni visive e acustiche ai passeggeri in tempo reale.

Questi autobus saranno completamente accessibili alle persone con mobilità ridotta (PRM), grazie alle loro ampie porte scorrevoli e al pianale ribassato integrale che faciliterà la salita e la discesa dei passeggeri nella stazione e la circolazione all'interno degli autobus.

Questi veicoli innovativi e 100% elettrici riflettono l'ambiziosa politica di sviluppo sostenibile di Île-de-France Mobilités, promuovendo l'uso del trasporto pubblico e offrendo più comfort ai passeggeri, sostenendo al contempo lo sviluppo dei territori.

Lo sapevate? Gli autobus Tzen 5 (Paris <> Choisy-le-Roi) condivideranno lo stesso design.

Credito fotografico: ©Ile-de-France Mobilités