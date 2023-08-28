Inizio dei lavori a Évry-Courcouronnes

Data di pubblicazione: 30 dicembre 2022

Inizio dei lavori su Tzen 4

I lavori infrastrutturali iniziano a Évry-Courcouronnes, dureranno un anno e consisteranno nella riqualificazione delle attuali corsie e stazioni dell'autobus 402 per ospitare i futuri autobus Tzen 4 di dimensioni più grandi, e per realizzare strutture per le biciclette.

Qual è il lavoro da fare?

I lavori di sterro saranno effettuati sulle corsie degli autobus dell'attuale linea 402. Questi lavori di sterro consentiranno di installare le reti sotterranee necessarie per il funzionamento dello Tzen 4.

Quando si svolgono i lavori?

I lavori inizieranno la settimana del 9 gennaio 2023.

Che differenza fa?

Durante questo lavoro, l'accesso e i parcheggi di Place Jean Cocteau sono mantenuti. Una parte di rue Jean Renoir è chiusa al traffico automobilistico e dall'inizio di dicembre è in vigore un percorso di deviazione (vedi mappa sul retro). L'accesso ai residenti e ai pedoni è mantenuto.

La circolazione dell'autobus 402 è mantenuta, con un percorso di deviazione e uno spostamento delle fermate Jean Renoir