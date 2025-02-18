La nuova numerazione dei tuoi autobus è effettiva

Dal 6 gennaio, la numerazione della linea 402 è cambiata. La linea 402 viene rinominata 4206 e la linea 4242 sostituisce la vecchia 402S per collegare Coudray-Montceauxalla stazione di Bras de Fer.

• Perché questo cambiamento?

La rete di autobus nell'Île-de-France ha quasi 1.900 linee , di cui 1.500 nelle periferie esterne . Tuttavia, la numerazione fino alla fine del 2024 ha portato a molti duplicati, con più righe che portano lo stesso numero.

Poiché gli strumenti di ricerca di orari e percorsi sono progettati a livello regionale, potrebbe essere difficile identificare rapidamente la linea giusta. Ad esempio, 13 linee diverse erano numerate 10 !

• Lo sapevate?

Sul territorio Evry Centre Essonne, tutte le linee di autobus ora partono con 42.!