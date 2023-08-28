Il lavoro della concessionaria in immagini
Data di pubblicazione: 28 ottobre 2021
Dall'estate del 2020, tra Grigny e Corbeil-Essonnes, i concessionari hanno deviato la loro rete sotterranea lungo la futura linea Tzen 4.
Nel corso dei mesi, i vari concessionari (Dalkia, GRDF, GRT Gaz, ENEDIS, Orange o Régie de l'Eau Grand Paris), intervengono a turno per spostare la loro rete e liberare lo spazio situato sotto i futuri binari di Tzen 4.
A lungo termine, ciò consentirà di non ostacolare il traffico della linea durante gli interventi di manutenzione su queste reti.
I lavori di concessione proseguiranno fino all'inizio del 2022.
I lavori per la costruzione dell'infrastruttura della linea possono quindi iniziare. Questo lavoro consisterà nella costruzione delle corsie dedicate agli autobus, nella riqualificazione delle corsie esistenti per ospitare gli autobus Tzen 4 più grandi (24 metri rispetto ai 18 metri per gli attuali autobus della linea 402), nello sviluppo delle stazioni e nell'abbellimento.