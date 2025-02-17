Impianti messi in servizio presso le stazioni "La Mare à Pilatre" e "Auguste Plat" a Ris-Orangis

D'ora in poi, le stazioni Auguste Plat e La Mare à Pilatre a Ris-Orangis sono dotate di nuove strutture per migliorare il comfort e l'esperienza del resort.

Ora puoi usufruire di:

• Bancomat per acquistare o ricaricare facilmente i biglietti di trasporto;

• Schermate informative sui passeggeri per seguire l'arrivo dei tuoi autobus in tempo reale;

• Vari servizi : pensiline portuali, panchine, annunci sonori;

• Stazioni accessibili al 100% alle persone con mobilità ridotta ;

• Installazione di telecamere in ogni stazione.

Con queste nuove strutture, continuiamo il nostro impegno ad offrirvi un servizio sempre più ottimale, moderno ed efficiente sulla rete.