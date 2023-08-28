Unisciti a noi su Facebook!

Autobus

Nuova lineaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Data di pubblicazione: 7 marzo 2023

I lavori per costruire lo Tzen 4 stanno accelerando nelle città lungo il percorso. Per informarvi sui loro progressi, i team di Ile-de-France Mobilités hanno messo online una pagina Facebook dedicata al progetto.

Permette di consultare regolarmente informazioni sui lavori attuali e futuri, di vedere i loro progressi nelle foto e di scoprire di più sul progetto.

È inoltre aperta una casella di messaggistica per contattare il team di progetto dal vivo.

https://www.facebook.com/Tzen4/