Unisciti a noi su Facebook!
Data di pubblicazione: 7 marzo 2023
I lavori per costruire lo Tzen 4 stanno accelerando nelle città lungo il percorso. Per informarvi sui loro progressi, i team di Ile-de-France Mobilités hanno messo online una pagina Facebook dedicata al progetto.
Permette di consultare regolarmente informazioni sui lavori attuali e futuri, di vedere i loro progressi nelle foto e di scoprire di più sul progetto.
È inoltre aperta una casella di messaggistica per contattare il team di progetto dal vivo.